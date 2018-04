Tata Communications déploie un réseau mobile virtuel basé sur le Cloud en Afrique

(Agence Ecofin) - Tata Communications, le fournisseur indien de solutions et services de télécommunications, s’est associé à la société sud-africaine Dreamtime Technologies (Pty) Ltd. (DTTech), pour déployer un réseau mobile virtuel basé sur le Cloud à travers l’Afrique.

D’après Tata Communications, cette infrastructure est la base de la prochaine génération de services mobiles et d'Internet des objets (IoT), dans des secteurs tels que la santé, les transports, l'exploitation minière, l'agriculture, la banque et le commerce de détail.

DTTech indique que le nouveau réseau donnera aux opérateurs de téléphonie mobile, la flexibilité nécessaire pour introduire de nouveaux services et étendre leur portée géographique, ce qui les aidera à attirer de nouveaux clients et à générer de nouvelles sources de revenus.

Pour son réseau mobile virtuel, Tata Communications utilisera sa plateforme de mobilité et d'IoT, MOVE ™, qui soutient la régionalisation des fournisseurs Internet en Afrique.

Anthony Bartolo, le directeur des produits de Tata Communications, explique qu’ « avec notre plateforme Tata Communications MOVE ™ et notre partenariat avec DTTech, nous apportons aux entreprises une connectivité omniprésente et de haute qualité pour leurs services mobiles et IoT en Afrique, leur permettant de capturer, déplacer et gérer des informations de manière sûre et fiable à travers les frontières ».