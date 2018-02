Tunisie: un centre spécialisé dans les TIC en gestation au parc d'activités économiques de Zarzis

(Agence Ecofin) - Le conseil d’administration de la société de développement et d’exploitation du parc d’activités économiques de Zarzis, réuni le 18 février 2018, a approuvé la création d’un centre technologique au sein de l’ex-zone franche. L’infrastructure aura pour mission de favoriser l'investissement dans le domaine des technologies de l’information et de la communication, et de dynamiser l'économie numérique dans toute la région.

D’après le quotidien tunisien La Presse qui rapporte l’information, le centre technologique sera construit dans sa première phase sur une superficie de 2 000 m², pour un investissement de 2,2 millions de dinars tunisiens (921 580 dollars US).

La superficie du centre pourra être étendue jusqu’à 4 000 m² pour accueillir davantage d’investisseurs. Selon la direction des études économiques et administratives des affaires du parc de Zarzis, le centre technologique devrait créer plus de 200 emplois directs et des milliers d’autres indirects.

Dans ses missions de promotion du parc au plan national et international comme destination d’investissement de qualité, la société en charge de son développement et de son exploitation va se consacrer dans les prochains mois à la recherche de potentiels investisseurs intéressés par le domaine des TIC.