(Agence Ecofin) - Dans un entretien accordé la semaine dernière à Xinhua, le média chinois, Solomon Belay, le directeur général de l'Institut éthiopien de la technologie et des sciences spatiales (ESSTI) révèle que la Chine va aider l’Éthiopie à se doter d’une station continentale de réception de données par satellite.

Un partenariat qui inclut ce volet et bien d'autres, notamment des programmes de formation pour les ingénieurs spatiaux éthiopiens, l'assistance à l'Éthiopie pour le lancement de satellites spatiaux est en cours de négociation.

L’infrastructure technologique, qui devrait être réalisée au cours des trois prochaines années, est considérée comme idéalement située dans la capitale éthiopienne Addis-Abeba qui abrite le siège de l'Union africaine (UA). Elle permettra une large diffusion des informations spatiales dans divers pays africains qui pourront s'en servir pour la recherche, l'analyse, les prévisions.

Pour Solomon Belay, « l'aide chinoise dans le secteur des sciences spatiales a aidé l'Éthiopie à réaliser des progrès technologiques et économiques importants, notamment le lancement du premier véritable satellite d'Afrique de l'Est ». Le pays, qui est dans une phase d’ouverture au monde, est déterminé à capitaliser sur l’expertise chinoise pour apprendre davantage et contribuer à l’essor de son secteur spatial.

Lire aussi:

17/12/2019 - Le premier satellite éthiopien, ETRSS-1, sera envoyé dans l’espace le 20 décembre 2019