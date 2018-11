Le Bénin négocie la construction de la « boucle Ouest » du réseau de fibre optique avec Axian et Bouygues Energies & Services

(Agence Ecofin) - Le gouvernement de la République du Bénin a instruit le ministre de l’Economie Numérique et de la Communication et celui de l’Economie et des Finances de négocier avec les sociétés Axian et Bouygues Energies & Services pour la construction de la « boucle Ouest » du réseau national de fibre optique.

L’infrastructure télécoms à haut débit qui entre dans le cadre de la phase 2 du projet de développement des infrastructures de télécommunications et des TIC (PDI2T), viendra densifier le réseau national de fibre optique existant.

Le projet « boucle Ouest » table sur la réalisation d’une infrastructure de fibre optique longue de 910 km, reliant la capitale Cotonou à la ville de Djougou ; la construction de trois boucles métropolitaines à Comè, Lokossa et Aplahoué ; la poursuite de la modernisation du réseau d’accès à travers l’installation d’une vingtaine d’équipements d’accès multiservices pour les usagers; le raccordement en fibre optique de certains sites de la Télévision Numérique Terrestre à Gbéhoué, Lokossa, Abomey, Savalou, Bantè, Bassila et Djougou.

Lors du conseil des ministres du 14 novembre 2018, le gouvernement du Bénin a réitéré son ambition, à travers le réseau national de fibre optique qu’il construit progressivement, d'améliorer l’accès des populations au TIC pour faire du pays une plateforme régionale des services numériques et stimuler la croissance économique.