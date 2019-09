Egypt Post a ouvert un centre logistique numérisé pour soutenir l’e-commerce en Afrique

(Agence Ecofin) - Le ministre des Communications et de la Technologie de l'information, Amr Talaat, accompagné du président d’Egypt Post (ENPO), Essam El-Saghir, a inauguré le centre de consolidation de la poste égyptienne, le 18 septembre 2019.

Basé à l'aéroport international du Caire, l’infrastructure reconstruite, équipée des dernières technologies de l'information et transformée en un centre logistique accrédité au niveau international, fournira des services de commerce électronique, en plus d'envoyer et de recevoir des colis en provenance et à destination de l'Egypte, du monde entier, via Egypt Post.

Le ministre des TIC a déclaré que la plateforme de consolidation était conforme aux normes internationales les plus récentes. Elle renforcera les capacités de la Poste égyptienne en matière de fourniture de services logistiques et de commerce électronique d'un niveau de qualité élevé. Cela s'ajoute à l'amélioration du service d'expédition et à la réduction de son coût.

Amr Talaat a ajouté que le Hub contribuera à renforcer la coopération avec les pays africains en leur fournissant des services de commerce électronique.

« Les normes de service du processus d’échange de colis ont été élaborées pour garantir la précision des livraisons via des centres de consolidation dans le monde entier. Ceci a été réalisé en établissant une connexion électronique moderne et sécurisée avec les entreprises de fret aérien afin d'échanger les données en douceur, d'éviter toute perte de colis lors de l'expédition ou du déplacement entre pays, et de fixer les normes de service convenues avec les compagnies aériennes pour assurer leur conformité aux spécifications standards », a précisé le ministère des TIC.

Un système d’échange et de traitement des données douanières a également été mis au point en coopération avec les douanes égyptiennes.

Grâce aux conventions signées par Egypt Post avec un certain nombre de pays africains, les usagers de la poste dans ces territoires pourront effectuer des achats en ligne aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Chine en toute quiétude. Le centre se chargera de collecter et de rediriger leurs achats en ligne vers leur pays de résidence.

Lire aussi :

19/09/2017 - Egypte : Le ministre des télécoms inaugure trois centres de services postaux intégrés et technologiques dans le Sud Sinai