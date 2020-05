23 pays d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Europe bientôt reliés par un nouveau câble sous-marin baptisé 2Africa

(Agence Ecofin) - Les sociétés China Mobile International, Facebook, MTN GlobalConnect, Orange, STC, Telecom Egypt, Vodafone et WIOCC annoncent, ce 14 février 2020, leur collaboration pour la construction d’un nouveau système sous-marin de fibre optique qui reliera 23 pays d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Europe.

Baptisée 2Africa, l’infrastructure télécoms qui a pour mission d’améliorer de façon significative la connectivité connectera l’Europe (vers l’est, via l’Égypte), le Moyen-Orient (via l’Arabie saoudite) et l’Afrique à travers 21 points d’atterrissement dans 16 pays. Il est prévu en option une interconnexion optique directe entre l’Afrique de l’Est et l’Europe.

Long de 37 000 km, le nouveau projet sous-marin sera construit par Alcatel Submarine Networks (ASN). Il devrait être mis en service en 2023/4 et fournir une capacité nominale allant jusqu’à 180 Tbit/s. Il devrait satisfaire à la demande des populations en capacité toujours plus importante et facilitera le déploiement de la 4G, de la 5G et de l’accès haut débit fixe.

China Mobile International, Facebook, MTN GlobalConnect, Orange, STC, Telecom Egypt, Vodafone et WIOCC, ainsi que Airtel ont également signé avec Telecom Egypt un accord concernant la fourniture d’une liaison complètement nouvelle, reliant la mer Rouge et la Méditerranée.

Ce projet inclut de nouvelles stations d’atterrage, et aussi le déploiement d’une fibre de nouvelle génération sur deux nouveaux itinéraires terrestres différents, parallèles au canal de Suez, allant de Ras Gharib à Port-Saïd, et en plus une nouvelle liaison sous-marine établissant une troisième connexion entre Ras Gharib et Suez.

