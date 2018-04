Bénin : le gouvernement annonce l'extension du programme PDI2T, destiné au déploiement du haut débit

(Agence Ecofin) - Le gouvernement de la République du Bénin, réuni en conseil des ministres le 11 avril 2018, a annoncé une phase supplémentaire du projet de développement des infrastructures de télécommunications et des technologies de l’information et de la communication (PDI2T).

A deux mois de la fin de la première phase du projet PDI2T, lancé en décembre 2016 et réalisé à 83%, seules 67 des 77 communes que compte le pays, sont déjà connectées.

Selon le gouvernement, cette phase supplémentaire du PDI2T porte sur la densification des réseaux métropolitains des villes de Cotonou, Porto-Novo, Abomey-Calavi, Pobè, Dassa-Zoumè, Savè et Ouidah, la création des réseaux métropolitains de Bohicon, Abomey, Parakou, Natitingou, Djougou, Allada; la création des points de présence à Karimama, Pèrèrè, Avrankou, Toffo, Zè, Sô-Ava, Ganvié et les Aguégués; la sécurisation du réseau existant entre Kandi et Malanville ; le renforcement et l’extension du réseau LTE de Bénin Télécoms Services qui passera de cent huit (108) à cent trente-trois (133) sites; le raccordement de certains sites de la télévision numérique terrestre (TNT) se trouvant sur le tracé du projet.

Cette phase supplémentaire du PDI2T sera financée par Exim Bank of China. Elle permettra à terme au pays, d’atteindre un taux de couverture des services télécoms à haut débit de 80%, d’ici 2021.

