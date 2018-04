Maurice: IOX Cable a lancé la phase de prospection sous-marine, préalable au déploiement de son câble sous-marin de fibre optique

(Agence Ecofin) - La société IOX Cable Ltd, filiale du groupe INDOI Ltd, spécialisée dans la fourniture de connectivité Internet par fibre optique, a procédé le 9 avril 2018 au lancement de la première phase de déploiement du câble sous-marin de fibre optique IOX Cable System.

Il s’agit de la prospection sous-marine, préalable obligatoire au déploiement de l’infrastructure télécoms.

Pour cette première phase, la prospection qui a débuté à Maurice, se poursuivra vers l’île de Rodrigues, puis l’Afrique du Sud. L’opération est effectuée par un navire spécialement conçu pour l’évaluation des conditions du fond marin, l'ingénierie de la route, la conception du câble, et le programme d'installation du câble.

Le IOX Cable System, long de 8 890 kilomètres, fabriqué par Alcatel Submarine Networks, reliera l’île Maurice à la Réunion et à l’Afrique du Sud d’une part, et à l’Inde d’autre part. L’infrastructure offrira une capacité data de plus de 54 térabits par seconde. Elle devrait être opérationnelle en 2019.

Arunachalam Kandasamy, fondateur et président-directeur général d’IOX Cable, a présenté le IOX Cable System comme une nouvelle voie alternative d’accès ouvert, pour relier l'Afrique, l'Asie et l'Europe, et les Etats-Unis.

«Notre plan est de faire en sorte que Maurice devienne un paradis numérique où tous les opérateurs pourront utiliser leurs capacités de manière transparente, de contribuer à la création d'entreprises dans les îles de l'océan Indien et de mettre en place un réseau résilient et diversifié.» a-t-il déclaré.