Liquid Telecom a démarré la construction de la liaison de fibre optique entre Le Cap et Le Caire

(Agence Ecofin) - Le fournisseur de connectivité Internet, Liquid Telecom, a annoncé, le 10 septembre 2018, le démarrage de la connexion par fibre optique de la ville sud-africaine du Cap au Caire, en Egypte. La filiale du groupe de télécoms zimbabwéen, Econet Wireless, a dévoilé l’information lors de l’ITU Telecom World 2018 qui se tient à Durban, depuis ce 09 septembre.

Selon Reshaad Sha (photo), le PDG de Liquid Telecom en Afrique du Sud, l’entreprise investit actuellement pour être prête pour la quatrième révolution industrielle.

A terme, entre Le Cap et Le Caire, l’ensemble du réseau de fibre optique, baptisé « One Africa », sera long de plus de 60 000 km, couvrira 13 pays et connectera plus de 660 villes.

Actuellement, de nombreuses entreprises expérimentent des technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle (IA), l'internet des objets (IoT), le Big Data, l'analytique et la blockchain sur le continent. Ces technologies requièrent une connectivité de qualité et Liquid Telecom veut se positionner comme fournisseur incontournable « en proposant à la fois une infrastructure et des outils pour accélérer l'innovation numérique », a déclaré Reshaad Sha.

Anticipant sur l’important volume de données que va générer son réseau panafricain de fibre optique, Liquid Telecom a également dévoilé son intention d’investir dans de nouveaux centres de données, à travers le continent. Ces nouvelles infrastructures viendront s’ajouter à celles de Nairobi, Harare, Johannesburg et du Cap qui seront d’ailleurs renforcées.

