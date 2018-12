Le Cap-Vert, le Maroc et l’Afrique du Sud bientôt connectés à un nouveau câble sous-marin de fibre optique

(Agence Ecofin) - Le Cap Vert, le Maroc et l’Afrique du Sud devraient bientôt obtenir une connexion à un nouveau câble sous-marin de fibre optique. L’entreprise espagnole Hemisphere Cable Company, S.L. (HCC) prévoit en effet, de déployer une nouvelle infrastructure télécoms à haut débit qui reliera directement l’Europe et l’Amérique latine. Baptisé WASACE 1, le câble reliera Fortaleza au Brésil, les îles Canaries et Seixal en Espagne, avec des succursales supplémentaires au Cap-Vert, à Madère au Portugal et à Casablanca au Maroc.

Cette nouvelle infrastructure comprendra un centre d'opérations réseau (NOC) ainsi qu'un tout nouveau centre de données dans les îles Canaries. Des itinéraires ultérieurs sont prévus pour l'Afrique de l'Ouest, la Méditerranée et l'Amérique du Nord. C’est à NEC Corporation que HCC a confié la construction et le déploiement de ce nouveau système, ainsi que la réalisation des nouveaux itinéraires prévus.

Le système sous-marin fournira 8 paires de fibres pour une capacité totale de 144 Tbps, chaque paire ayant une capacité initiale extensible de 18 Tbps. Le projet devrait être achevé dans un délai maximum de 30 mois pour une mise à disponibilité du système au deuxième trimestre 2021.

Un second câble sous-marin de fibre optique, le WASACE 2, sera également déployé par HCC. Il devrait relier les îles Canaries à l'Afrique du Sud. Son déploiement devrait démarrer avant la mi-2019 pour être achevé au cours du deuxième semestre de 2021.