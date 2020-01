Avaya International annonce l’ouverture d’un centre mondial en Egypte

(Agence Ecofin) - La société Avaya International, spécialisée dans les communications en entreprise, a annoncé l’ouverture d’un centre international en Égypte.

Le centre international en gestation est présenté comme un environnement technologique qui contribuera à la promotion et à l'adoption de l'innovation dans la recherche et le développement (R&D) des technologies, des logiciels et des solutions intelligentes basés sur le cloud computing, et à l'amélioration de l'efficacité des compétences humaines.

La décision d’Avaya d’installer un centre international en Égypte découle de la rencontre entre Amr Talaat, le ministre égyptien de la Communication et des Technologies de l'information, et le président d'Avaya International, Nidal Abou-Ltaif, le 6 janvier 2020. Au cours de cet échange, les deux parties ont évoqué la qualification et la formation des compétences humaines et l'utilisation des plates-formes logicielles intelligentes d'Avaya pour fournir les meilleures solutions technologiques.

Nidal Abou-Ltaif a exprimé le désir d’Avaya de coopérer davantage avec le ministère afin de soutenir la transformation numérique de l'Égypte via la fourniture des dernières solutions technologiques intelligentes. Il a affirmé qu'Avaya augmenterait de 80 % son équipe de développeurs de logiciels technologiques en Egypte.

