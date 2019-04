Tunisie: Telnet signe avec GK Launch Services pour envoyer son premier satellite dans l’espace en 2020

(Agence Ecofin) - Si tout se passe selon le programme défini, la société tunisienne Telnet, spécialisée dans la recherche et le développement en ingénierie de produits, en génie électronique et mécanique dans divers domaines tels que les télécommunications, aura son tout premier satellite dans l’espace en 2020.

L’atteinte de cet objectif a donné lieu, le 1er avril 2019, à la signature du contrat de lancement de cet équipement spatiale « Challenge One », entre Mohamed Frikha, le président-directeur général du groupe Telnet, et Alexander V Serkin, le président- directeur général de la société russe GK Launch Services. C’était au Centre de recherche en numérique de Sfax.

L’envoi dans l’espace du Challenge One par l’opérateur de lancements commerciaux GK Launch Services, sera effectué sur la fusée Soyuz-2. Selon Telnet, ce projet de lancement de Challenge One « entre dans le cadre de la recherche scientifique et de l’innovation et vise la validation de concepts dans les nouvelles technologies et le développement d’applications associées pour les élargir après à l’échelle universelle par le lancement d’une constellation de trente satellites ».

En marge de la signature du contrat de lancement du Challenge One avec GK Launch Services, le groupe Telnet a également signé une convention de collaboration dans le domaine de l’aérospatial avec le Centre de recherche en numérique de Sfax.