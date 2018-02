Le Congo entame son interconnexion par fibre optique au Cameroun et à la Centrafrique cette année, après le Gabon

(Agence Ecofin) - Cette année, la composante congolaise du projet Central Africa Backbone (CAB Congo) va se focaliser sur l’interconnexion par fibre optique de la République du Congo au Cameroun et à la Centrafrique ; soit 550 kilomètres de câble à déployer dans le cadre de sa phase 2. C’est ce qui a été décidé lors du comité de pilotage du Cab Congo, tenu le 31 janvier 2018 sous la présidence de Franck Siolo, le directeur de cabinet du ministre des Postes, Télécommunications et économie numérique.

Au-delà de l’installation du lien de fibre optique avec la Cameroun et la Centrafrique, la phase 2 du CAB Congo inclut également la mise en place d’un centre national de données et la mise en œuvre d’un certain nombre d’applications et services TIC (Système d’Alerte d’Urgence, e-Poste, etc.). Franck Siolo a souligné que tous les projets inscrits dans la phase 2 seront réalisés dans les délais, car les fonds sont disponibles. 43 658 000 000 FCfa sont en effet dans les caisses de l’Etat pour cette étape du projet. 21,8% des fonds sont apportés par le Congo, soit 9 520 000 000 FCfa, tandis que le reste de la somme -34 138 000 000 FCfa- est un prêt de la Banque Africaine de Développement (BAD), remboursable d’ici 2036.

Yvon Didier Miéhakanda, le coordonnateur national du projet CAB Congo, a déclaré qu’un appel d’offres pour recruter le constructeur du réseau sera lancé courant février 2018. Cette opération interviendra à quelques jours du bouclage de la phase 1 du projet CAB Congo prévu pour mars prochain. Lancé en mai 2015, la phase 1 du CAB Congo d’un coût de 15 milliard FCfa, visait l’interconnexion par fibre optique du Congo et du Gabon.