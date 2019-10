Afrique du Sud : SITA s'associe à Microsoft pour accélérer la transformation numérique de l'Etat via le Cloud

(Agence Ecofin) - Un protocole d'accord a été signé, le 29 octobre 2019, entre l’Agence nationale des technologies de l’information (SITA) et Microsoft Afrique du Sud. Dans un communiqué, la filiale locale du groupe technologique américain explique qu’il va aider, à travers cet accord, l’Etat sud-africain à accélérer sa transformation numérique. Elle souligne que cette mutation « contribuera à la croissance économique, à l’inclusion sociale, à la bonne gouvernance, à de meilleurs résultats pour les citoyens et à la création d’un gouvernement plus efficace, transparent et productif ».

Ntutule Tshenye, le président directeur général par intérim de SITA, a expliqué que « l’inclusion de Microsoft dans l’écosystème numérique du gouvernement est la première de plusieurs acteurs qui collaboreront avec SITA pour moderniser et transformer numériquement le gouvernement, permettre de nouveaux résultats commerciaux et améliorer les expériences des citoyens ».

Le protocole d'entente habilite Microsoft à dialoguer avec les différents degrés de gouvernement (national, provincial et local), via SITA, pour débloquer la valeur de l'investissement gouvernemental existant, grâce à l'écosystème Microsoft, en garantissant la distribution et l'utilisation appropriées des logiciels fournis, et en construisant des solutions utilisant la plate-forme cloud de Microsoft pour aider l'Etatt à adopter de manière responsable les services cloud pour contribuer au développement des PME et des compétences dans le pays, pour assurer une économie numérique prospère.

« Lorsque nous avons décidé d'investir dans le cloud public en Afrique du Sud, nous étions convaincus que cela aurait un impact profond sur le pays. La technologie cloud aidera le secteur public à transformer et à optimiser les prestations de services, à créer un plus grand nombre de citoyens engagés et à responsabiliser les employés ; elle donnera également au secteur privé le pouvoir d'innover de manière à stimuler la croissance économique et la création d'emplois », a déclaré Lillian Barnard, directeur général de Microsoft Afrique du Sud.

