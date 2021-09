Huawei Connect 2021 : les perspectives du Groupe dans une Afrique post Covid- 19

(HUAWEI ) - En marge du Huawei Connect 2021, événement phare organisé chaque année par le Groupe, s’est tenue une conférence sur les économies africaines suite à la pandémie de la Covid-19. Celle-ci était animée par Karl Song, Vice-Président Corporate Communications de Huawei, qui y a présenté les perspectives de Groupe dans le monde et en Afrique.

Des infrastructures à l’agriculture intelligente en passant par la décarbonisation, un vaste ensemble de thématiques ont été abordées au cours de l’événement. Karl Song a entre autres indiqué que Huawei continuera à travailler main dans la main avec les secteurs publics et privés, dans l’optique de doter l’Afrique des moyens technologiques – 5G, Cloud, IA – qui mèneront le continent vers le développement.

En ce qui concerne la formation de talents locaux, Huawei a annoncé un nouvel investissement de 150 millions USD dans des programmes inédits, qui bénéficieront à 1,5 million de personnes dans plus de 150 pays – parmi lesquels de nombreuses nations africaines.

En matière d’efficacité énergétique, la compagnie a justifié le regain d’investissement qui y sera consacré par la nécessité de concilier croissance économique et protection de l’environnement. « Nous pensons que l’économie numérique doit être une économie verte. Les TIC peuvent jouer un rôle très important en ce sens [...] C’est pourquoi les produits de Huawei seront 2,7 fois plus efficaces sur le plan énergétique d’ici 2025 qu’en 2019 », a expliqué Karl Song.

Enfin, le dirigeant a tenu à rappeler l’engagement de Huawei sur le continent : « Nous sommes présents en Afrique depuis plus de 20 ans, et nous nous sommes engagés à promouvoir le développement des communautés locales. Nous avons contribué à améliorer la connectivité dans 28 pays de la région Northern Africa, ce qui a profité à 630 millions de personnes. Huawei emploie désormais plus de 6 000 personnes dans cette même région Northern Africa, dont 81 % sont des employés locaux ».

Placé cette année sous la thématique "Dive into Digital", le Huawei Connect 2021 a comporté au total 4 discours-programmes, 5 sommets et 66 sessions, animés par plus de 200 intervenants. Parmi ces derniers, des visionnaires du secteur - chefs d'entreprise, experts en technologie de pointe... Huawei Connect 2021 a été diffusé en direct et dans 11 langues sur le site internet du Groupe, et a compris des expositions en ligne, visites à distance des salles d'exposition et débats ouverts.

À propos de Huawei

