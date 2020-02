Huawei lance de nouveaux produits pour le marché des entreprises

(HUAWEI) - Huawei a lancé des produits quatre étoiles pour le marché des entreprises, à savoir : OptiXtrans DC908, SmartLi UPS, ainsi que la prochaine génération d'OceanStor Dorado et AirEngine Wi-Fi 6 pour 2020 lors de la Conférence sur la transformation numérique industrielle, qui a été diffusée en direct dans le monde entier. Ces produits ont été largement reconnus et recommandés par des organismes tiers et des clients pour leurs superbes performances, leur très grande capacité, leur ultra-haute vitesse et leur ultra longue durée de vie afin de répondre aux besoins des clients grâce à des innovations uniques.

Le Huawei OptiXtrans DC908 construit des réseaux DCI (Data Center Interconnect) à très large bande passante et à architecture simplifiée

Le Huawei OptiXtrans DC908 dispose d'une très grande capacité de 800 Gbit/s par longueur d'onde, permettant une configuration flexible entre 100G et 800G, et de la technologie Super C+L à l'épreuve du temps pour atteindre 220 longueurs d'onde. Ce produit de pointe aide les entreprises clientes à relever facilement les défis des flux de données massifs à l'ère du cloud, à réduire en permanence le coût par bit, à maximiser la valeur des fibres optiques et à améliorer le retour sur investissement des clients. Un seul appareil 2U peut prendre en charge une très haute intégration jusqu'à 12,8 Tbit/s. En termes d'architecture, le Huawei OptiXtrans DC908 prend en charge l'intégration optique et électrique, et fait converger cinq types de cartes en une seule, ce qui réduit l'encombrement du dispositif et économise l'espace de la salle d'équipement. Grâce à l'interface graphique web au niveau du réseau, à la découverte automatique des fibres et aux technologies de mise en service automatique, le Huawei OptiXtrans DC908 permet aux techniciens informatiques de déployer de nouveaux services en 8 minutes par de simples clics de souris. Parallèlement, la technologie d'IA de Huawei permet une exploitation et une maintenance intelligentes du réseau, qui peut prévoir automatiquement plus de 60 % des pannes progressives et réduire les fausses alarmes grâce à l'analyse automatique des origines des pannes.

Ce produit a été reconnu comme « Leader » dans le Data Center Interconnect : Competitiveness Analysis and Assessment Report 2019 publié par GlobalData, dans lequel Huawei a participé pour la première fois. Fin 2019, la solution DC OptiX de Huawei avait aidé plus de 120 clients industriels clés dans plus de 60 pays à déployer efficacement des réseaux DCI, dont Baidu (Chine) dans le secteur OTT Internet, des clients FAI comme AMS-IX (Pays-Bas) et des leaders financiers comme la Banque nationale de Grèce.

Huawei SmartLi UPS Numérisez votre alimentation avec une utilisation permanente, facile et à valeur ajoutée

Extrêmement fiable et toujours disponible : La numérisation garantit une fiabilité de bout en bout. L'appareil utilise les éléments de batterie les plus sûrs de l'industrie. Le système d'alimentation sans interruption (ASI), le réseau de batteries et le bloc de batteries forment un système de gestion à trois couches pour éliminer les angles morts perçus. SmartLi possède un module unique de contrôle de l'équilibrage du courant intégré qui permet d'obtenir une conception de tolérance aux pannes au niveau du module de batterie et d'éliminer les points de défaillance uniques.

Déploiement à la demande et facilité d'utilisation : La numérisation recrée une expérience utilisateur simple et efficace. L'O&M fonctionne désormais de manière proactive au lieu d'être passif en adoptant la gestion intelligente d'iPower. La conception modulaire de cette ASI, dont le rendement est à 97 % le plus élevé du secteur, permet le déploiement à la demande et l'extension des modules d'alimentation. SmartLi prend en charge l'utilisation mixte de batteries anciennes et nouvelles, ce qui permet de déployer et d'étendre simultanément la capacité des batteries et de l'ASI.

Introduction du Li-ion, suppression progressive de l'acide de plomb pour créer plus de valeur : Par rapport aux solutions traditionnelles d'ASI à batterie au plomb, l'ASI SmartLi a une durée de vie pouvant atteindre 15 ans et réduit l'empreinte du système électrique de 70 %, ce qui laisse plus de place pour d'autres appareils informatiques. Le module de batterie peut équilibrer efficacement la consommation électrique entre les heures de pointe et les heures creuses afin de réduire les coûts d'électricité des clients et d'économiser de l'énergie, ce qui apporte plus de valeur aux clients.

OceanStor Dorado de nouvelle génération, le stockage intelligent entièrement flash recommandé par ESG Lab

La nouvelle génération de stockage intelligent tout-flash OceanStor Dorado de Huawei, en tant que plateforme ultra-rapide de bout en bout, atteint le meilleur taux de 20 millions d'IOPS et une latence de 0,1 ms. L'architecture SmartMatrix, entièrement interconnectée et très fiable, permet à un seul système de tolérer la défaillance de sept contrôleurs (sur huit) au maximum, assurant ainsi la continuité des services essentiels de l'entreprise. L'apprentissage approfondi basé sur l'IA améliore le taux de réussite de la lecture du cache de 50 %, et l'IA basée sur le cloud permet une exploitation et une maintenance intelligentes tout au long du cycle de vie, ce qui rend la maintenance du système de stockage plus facile que jamais.

Les derniers résultats des tests d'ESG Lab révèlent que l'OceanStor Dorado de nouvelle génération de Huawei offre la latence de réponse la plus rapide (0,081 ms), un équilibrage de charge de 100 % et une économie de 78 % du coût total de possession en cinq ans. ESG recommande également que le stockage entièrement flash de nouvelle génération soit la solution pour aider les entreprises à améliorer leurs performances et à réduire le coût total de possession, et l'OceanStor Dorado de Huawei est un bon choix. L'OceanStor Dorado de Huawei peut être largement utilisé dans des scénarios de déploiement de bases de données, de virtualisation et de VDI à grande échelle pour aider les entreprises à libérer la valeur des données et à accélérer la transformation numérique et intelligente.

Propulsé par Huawei 5G, AirEngine Wi-Fi 6 devient le premier Wi-Fi du secteur avec un débit de pointe supérieur à 100 Gbps

Huawei a lancé les séries AirEngine 8700, AirEngine 6700 et AirEngine 5700 pour couvrir tous les scénarios d'application en intérieur et en extérieur. Le débit d'interface air du AirEngine 8760 atteint 10,75 Gbit/s, soit deux fois plus que la meilleure offre du secteur. Il s'agit du premier produit Wi-Fi au monde dont le débit d'interface air dépasse 10 Gbit/s, établissant ainsi une nouvelle référence en matière de performances Wi-Fi 6. Ce produit révolutionnaire peut améliorer considérablement l'expérience réseau dans divers scénarios, tels que l'accès haute densité (par exemple, bureaux, salles de conférence, stades, terminaux et gares), les applications vidéo HD (par exemple, enseignement VR/AR et vidéoconférence 4K/8K), la production mobile sur les campus (par exemple, robots AGV), l'accès convergent IdO+Wi-Fi (par exemple, centres commerciaux, supermarchés et campus intelligents) et les services de réseau public en extérieur (par exemple, places et rues).

Pour plus d'informations sur la Conférence Huawei sur la transformation numérique industrielle, voir : https://e.huawei.com/topic/mwc2020/en/

