« Plus de murs », c’est le message de Ken Hu, Vice-Président de Huawei, le 23 mai 2019 lors de la Conférence de Potsdam sur la cybersécurité

( HUAWEI ) - « Ces derniers jours, des restrictions, fondées sur des allégations non fondées, ont été imposées à Huawei afin de perturber nos activités commerciales. Nous pensons que ce comportement est totalement injustifié.

En Europe, environ trois quarts des utilisateurs de smartphones utilisent un téléphone Android. Huawei représente environ 20 % de ce marché. De telles décisions imprudentes peuvent causer beaucoup de torts aux consommateurs et aux entreprises en Europe.

Le vice-président de Huawei, Ken Hu, a pris la parole à l’occasion de la Conférence de Potsdam sur la cybersécurité nationale.

C’est un dangereux précédent. Cela va à l'encontre des valeurs de la communauté internationale des affaires, perturbe la supply chain mondiale et nuit à la concurrence équitable sur le marché. Cela pourrait arriver à n'importe quelle autre industrie et entreprise à l'avenir, si nous ne nous attaquons pas ensemble à ces problèmes.

Je suis honoré de prendre la parole sur ce magnifique campus de l'Université de Potsdam. Quand je suis arrivé ici, on m'a dit que nous nous trouvions sur un site historique où se trouvait autrefois le mur de Berlin. Cela m'a rappelé le fait que nous ne voulons pas voir un autre mur et que nous ne voulons pas vivre une autre expérience douloureuse. De même, nous ne voulons pas construire un nouveau mur sur le plan commercial, nous ne voulons pas non plus construire un nouveau mur sur le plan technologique.

Nous avons besoin d'un écosystème mondial intégré qui peut nous aider à promouvoir une innovation technologique plus rapide et une croissance économique plus forte. En fin de compte, c'est sur ce principe que nous devons compter pour maintenir une société humaine prospère.»

À propos de Huawei

Huawei est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'infrastructures et d'appareils intelligents dans le domaine des technologies de l'information et des communications (TIC). Avec des solutions intégrées dans quatre domaines clés - réseaux de télécommunications, TI, dispositifs intelligents et services en nuage - nous nous engageons à apporter le numérique à chaque personne, foyer et organisation pour un monde entièrement connecté et intelligent. Le portefeuille de produits, de solutions et de services de bout en bout de Huawei est à la fois compétitif et sécurisé. Grâce à une collaboration ouverte avec des partenaires de l'écosystème, nous créons une valeur durable pour nos clients, en travaillant à responsabiliser les gens, à enrichir la vie familiale et à inspirer l'innovation dans les organisations de toutes tailles et de toutes formes. Chez Huawei, l'innovation se concentre sur les besoins des clients. Nous investissons massivement dans la recherche fondamentale, en nous concentrant sur les percées technologiques qui font avancer le monde. Nous comptons plus de 180 000 employés et nous sommes présents dans plus de 170 pays et régions. Fondée en 1987, Huawei est une société privée entièrement détenue par ses employés. Pour plus d'informations, veuillez visiter Huawei en ligne à www.huawei.com ou nous suivre :

