Lutte solidaire contre le Coronavirus : l’engagement de Huawei se poursuit en Afrique

(HUAWEI) - Alors que la crise de Covid-19 touche le continent africain, Huawei continue de s’engager aux côtés des gouvernements pour lutter de manière conjointe contre la propagation du virus.

Depuis l’apparition du virus Covid-19 sur le continent africain, Huawei a mis son savoir-faire et son expertise à la disposition de plusieurs gouvernements, tels que celui de la Tunisie, de la République Démocratique du Congo ou encore du Cameroun. Le 20 avril dernier, c’est le Maroc qui a établi un partenariat solide et de confiance avec Huawei, dans une démarche solidaire et sociale.

Cette collaboration avec le gouvernement marocain a ainsi permis la mise en place d’un système de communication à distance entre les différents départements et les intervenants des institutions publiques, à travers la technologie de téléconférence. Huawei a également proposé au département de la santé marocain l’accès gratuit à distance à une plateforme d’Intelligence Artificielle (IA), afin d’accélérer la phase de diagnostic des malades. Huawei Cloud a en effet développé et lancé un service d’analyse d’images médicales quantitatives assisté par Intelligence Artificielle dans le cadre de la pandémie de COVID-19. Les technologies de vision par ordinateur et d'analyse d'images médicales de Huawei Cloud combinent des informations cliniques et des résultats de laboratoire pour aider les médecins à distinguer plus précisément les stades précoces, avancés et sévères du COVID-19, facilitant le dépistage précoce ainsi que la prévention et le contrôle.

Ces deux solutions devraient permettre aux responsables gouvernementaux et aux autorités nationales de gérer efficacement cette crise sanitaire, tout en assurant au maximum la sûreté des ressources médicales.

Le Chef du Gouvernement, M. Saad Dine ELOTMANI, a salué l’engagement et la parfaite coopération de l’entreprise : « Au nom du gouvernement du Royaume du Maroc, je voudrais vous exprimer ma gratitude pour cette action de solidarité dans un domaine qui revêt une grande et urgente priorité, eu égard au contexte sanitaire national et international. »

Pour sa part, le Directeur Général de Huawei Maroc, M. Guohui ZHAO, a affirmé l’engagement fort de l’entreprise pour soutenir les efforts acharnés du gouvernement marocain dans sa lutte contre cette pandémie : « En tant qu'acteur majeur et pionnier de la technologie, Huawei met son savoir-faire et son expertise à la disposition du gouvernement Marocain pour lutter contre la propagation du Coronavirus et pour accompagner et stimuler la transformation digitale du pays, notamment en réponse aux urgences publiques majeures ».

Huawei a déjà expérimenté avec succès plusieurs projets technologiques de par le monde pour faire face à la pandémie de Covid-19, comme en Chine, aux Philippines, en Équateur et en Malaisie. Accompagner et stimuler la transformation digitale des pays partenaires, notamment en réponse aux urgences publiques majeures, a toujours été l’un des objectifs principaux de Huawei.

Aujourd’hui en Afrique, Huawei est en mesure de mettre à disposition des gouvernements partenaires de nombreuses solutions technologiques de pointe pour lutter contre la propagation du Covid-19. Ainsi, l’installation de systèmes de visioconférence, et plus largement de télécommunication entre les hôpitaux, est une solution proposée pour une meilleure coordination des soins. Tout doit être fait pour accompagner les autorités publiques dans leur lutte contre la propagation du virus, dans le respect des gestes barrières, et en soutien de la poursuite de l’activité économique. C’est par un partenariat audacieux et novateur entre les autorités publiques, le secteur privé et la société civile qu’ensemble nous viendrons à bout de cette épidémie.

