ADM annonce une restructuration de ses activités sur le plan mondial

(Agence Ecofin) - Fragilisé par une baisse des marges bénéficiaires dans le secteur céréalier, le groupe américain de transformation et de négoce des matières premières agricoles Archer Daniels Midland (ADM), compte réaligner ses activités sur le plan mondial.

Cette stratégie annoncée le lundi dernier, permettra à la compagnie basée à Chicago de se démarquer de ses concurrents et de proposer des produits et des services à valeur ajoutée, à travers quatre nouvelles lignes de métiers Nutrition, Oléagineux, Solutions de glucides et Origination.

Ceux-ci remplaceront les divisions Services agricoles, Transformation de maïs, Transformation d’oléagineux et son unité commerciale dans le domaine des ingrédients alimentaires de spécialité (Wild flavors and specialty ingredients).

« Nous avons réalisé d’énormes progrès sur ces dernières années dans la création d’une compagnie plus agile et efficace, et ces changements nous ont permis de poursuivre sur cette lancée dans la mesure où nous travaillons à l’amélioration de l’expérience client et sur une offre d’une plus grande valeur à nos clients et à nos actionnaires.», a déclaré Juan Luciano (photo), président-directeur général d'ADM dans un communiqué du groupe.

Pour ADM, il s’agit de la seconde restructuration en l’intervalle de trois ans.

L’entreprise créée en 1902, a indiqué qu’elle ressentirait les impacts de l’opération dans ses résultats financiers à partir du premier trimestre 2018.

Espoir Olodo