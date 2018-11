Bralirwa veut produire Heineken sur le sol rwandais à partir de décembre prochain

(Agence Ecofin) - Le brasseur rwandais Bralirwa compte produire sur place d’ici le mois prochain, la bière Heineken, l’une de ses marques phares, rapporte Reuters.

Cette manœuvre de la compagnie fera du Rwanda, le 9e pays africain qui fabrique ladite boisson aux côtés du Nigeria, la Namibie, de l’Algérie, du Maroc, de l’Afrique du Sud, de l’Egypte, de la Tunisie et de l’Ethiopie.

Elle permettra en outre de faire passer le prix de la bouteille jusqu’ici importée depuis les Pays-Bas, de 1 000 francs rwandais à 800 francs rwandais.

En dehors de la satisfaction des consommateurs rwandais, l’entreprise compte exporter sa production vers les pays voisins comme le Burundi et la République démocratique du Congo (RDC).

Ce nouveau plan du groupe devrait lui permettre de gagner un peu plus de consommateurs dans un contexte de marché caractérisé par une concurrence qui vient d’acteurs locaux comme Skol et par des importations depuis des pays comme l’Ouganda et la Tanzanie.

Bralirwa a réalisé en 2017, un chiffre d’affaires de 101 millions $.

Espoir Olodo