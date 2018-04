Kenya : Brookside augmente le prix du lait cru pour renforcer son attractivité auprès des producteurs

(Agence Ecofin) - Au Kenya, l’offensive de charme des transformateurs laitiers pour attirer les producteurs se poursuit. Brookside Dairy Limited, leader du marché a décidé d’offrir aux fermiers, un prix de 37 shillings (0,36 $) pour le litre de lait cru contre 26 shillings (0,25 $) auparavant.

Si cette augmentation lui permet de s’aligner sur le tarif offert par son grand rival New Kenya Co-operative Creameries (New KCC), la compagnie compte se démarquer en s’impliquant dans les activités en amont de la chaîne d’approvisionnement du lait. L’entreprise compte ainsi promouvoir l’adoption par les producteurs des techniques modernes de production de fourrage et de sa conservation en milieu anaérobie (sans oxygène) afin d’assurer une alimentation adéquate du bétail pendant la saison sèche.

Fondée au Kenya en 1993, Brookside Dairy s’approvisionne en matières premières auprès de 300 coopératives laitières. Elle dispose d’une capacité journalière de transformation de 1,5 million de litres de lait et confectionne divers produits laitiers comme le beurre, le lait frais, le lait fermenté et le lait en poudre.

Espoir Olodo