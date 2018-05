L’OCP et ADNOC veulent créer une joint-venture de taille dans l’industrie mondiale des engrais

(Agence Ecofin) - L’industrie mondiale des engrais va devoir bientôt compter avec un nouvel acteur de poids. En effet, l’Office chérifien des Phosphates (OCP) et l’Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) ont annoncé hier, leur volonté d’établir une joint-venture (JV) spécialisée dans la production d’engrais.

S’appuyant sur les abondantes ressources en soufre de l’ADNOC et en phosphate de l’OCP, le futur mastodonte bénéficiera des expertises des deux groupes et capitalisera sur leur vaste réseau commercial et logistique.

L’entreprise d’envergure mondiale possèdera en outre, deux infrastructures de production basées à Jorf Lasfar (Maroc) et à Ruwais (Emirats Arabes Unis). « A travers ce partenariat de type nouveau dans le secteur, nous disposerons d’actifs industriels intégrés de classe mondiale et complémentaires géographiquement. Ce partenariat, entrant dans le cadre de notre stratégie de développement, renforcera davantage notre capacité à servir la croissance de la demande mondiale en engrais.», a indiqué Mostafa Terrab, PDG de l’OCP.

« Le partenariat avec le Groupe OCP illustre l'intention d'ADNOC de maximiser la valeur de l’ensemble de nos ressources à mesure que nous menons notre stratégie de diversification aval, qui vise à élargir notre gamme de produits finis et nos revenus.», estime de son côté, Sultan Ahmed Al Jaber, directeur général de l’ADNOC.

Pour ce dernier groupe, cette nouvelle alliance s’inscrit dans le cadre d’un vaste plan d’expansion et d’une politique engagée depuis 2008 afin de répondre à une demande mondiale en engrais, appelée à connaître une augmentation entre 25-27 millions de tonnes sur la prochaine décennie.

Elle vient par ailleurs renforcer le partenariat acté en décembre dernier visant à assurer son approvisionnement en soufre granulé par l’ADNOC jusqu’en 2025.

L’OCP a réalisé un chiffre d’affaires en hausse de 14% à 5 milliards $ en 2017.

Espoir Olodo