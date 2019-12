Ghana : Greenland Resources développera un projet d’usine de pâte à papier d’environ 3 milliards $

(Agence Ecofin) - Au Ghana, le suédois Greenland Resources (GDR) et le gouvernement ont signé récemment un mémorandum d’entente pour le développement d’un projet d’usine de production de pâte à papier d’un coût d’investissement total d’environ 3 milliards $.

Ce projet proposé en partenariat public-privé (PPP) sera localisé dans la région Orientale. Il comprend dans un premier temps, la plantation de 210 000 hectares de forêts sur 7 ans et l’édification d’une usine de production de 1,5 million de tonnes de pâte à papier par an.

Cette unité devrait être autonome sur le plan électrique avec une production d’énergie, dont environ 150 MW pourraient être transférés au réseau électrique national.

Ce projet devrait permettre de réduire les importations de produits en papier s’élevant à 268 millions $ par an et accroître de manière significative la capacité d’exportation de pulpe, du Ghana vers les autres pays de la région.

Selon les prévisions de GDR, une fois en activité, l’usine devrait générer des recettes d’exportation de 1,5 milliard $ par an et employer de manière directe et indirecte 14 500 personnes.

« Depuis 7 ans, nous examinons la possibilité d’installation d’une usine de pâte à papier en Afrique de l’Ouest. Le Ghana a été choisi en raison de la stabilité du système politique et de sa transparence », indique Torbjorn Johannson, président de GDR.

