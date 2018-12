D’ici à la fin de l’année, les émissions de CO2 des économies avancées auront augmenté d'environ 0,5 %

(Agence Ecofin) - Selon une étude de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), les émissions de dioxyde de carbone liées à la consommation d’énergie en Amérique du Nord, dans l'UE et dans d'autres économies avancées d'Asie-Pacifique, augmenteront de 0,5% en 2018, par rapport à l’année dernière.

Selon les résultats de cette étude, cet état de chose a été porté par l’utilisation accrue du pétrole et du gaz pour compenser la baisse de la consommation de charbon. Ceci, malgré une hausse de la consommation des énergies propres.

Ces cinq dernières années, les émissions de CO 2 liées à l'énergie provenant des économies avancées ont diminué d'environ 3 %, compte tenu de la croissance rapide des sources d'énergie renouvelable, de l’utilisation d’appareils plus efficaces et du délaissement progressif du charbon, entre autres.

« Nos données montrent qu'en dépit de la forte croissance de l'énergie solaire photovoltaïque et éolienne, les émissions ont recommencé à augmenter dans les économies avancées, soulignant la nécessité de déployer toutes les technologies et l'efficacité énergétique.», a déclaré Fatih Birol (photo), directeur exécutif de l'AIE

« Ce revirement devrait être un autre avertissement aux gouvernements qui se réunissent à Katowice cette semaine. Des efforts accrus sont nécessaires pour encourager encore plus d'énergies renouvelables, une plus grande efficacité énergétique, plus d'énergie nucléaire et plus d'innovation pour des technologies telles que le captage, l'utilisation et le stockage du carbone et l'hydrogène, par exemple.», a-t-il commenté.

Les données mondiales complètes sur la consommation de CO 2 en 2018, devraient être publiées en mars prochain.

En attendant, l’organisation exhorte les pays à multiplier les efforts pour diminuer les émissions de dioxyde de carbone afin de favoriser le respect de l’accord de Paris.

Olivier de Souza