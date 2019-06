Maroc: les organismes de placement collectif immobilier débarquent

(Agence Ecofin) - L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a procédé, le 11 juin, au lancement officiel des activités des Organismes de placement collectif immobilier (OPCI) au Maroc.

Le lancement de ces véhicules d’investissement, dont l’objectif principal est la construction ou l’acquisition d’immeubles en vue de leur location, a eu lieu lors d’une rencontre organisée conjointement à Rabat par le ministère de l’Economie et des finances.

«Les premiers agréments des évaluateurs des actifs des OPCI ont été déjà délivrés et ceux des sociétés de gestion de ces véhicules le seront dans les prochains jours», a déclaré, à cette occasion, le ministre de l’Economie et des finances, Mohamed Benchaaboun (photo).

«Je suis convaincu que les OPCI contribueront à la diversification et à la modernisation des modes et instruments de financement de notre économie, à la dynamisation du marché des capitaux pour qu’il puisse jouer pleinement son rôle de mobilisation de l’épargne et son allocation efficiente au profit de l’investissement», a-t-il ajouté.

Le ministre a également fait savoir que les OPCI «répondent aux besoins des investisseurs en termes de placement à long terme, adossé à des actifs immobiliers et qui permettent aux entreprises de développer une offre de qualité en matière d’immobilier locatif dans les domaines du commerce et des services, de l’industrie et de l’hôtellerie».



La présidente de l’AMMC, Nezha Hayat, a de son côté souligné que l’avènement des OPCI «constitue une étape majeure dans la mise en œuvre de la nouvelle vision de développement d’un marché de capitaux contribuant activement au financement de l’économie».

Elle a également indiqué que les OPCI bénéficient d’un régime fiscal avantageux. La loi de finances 2019 a en effet introduit un abattement fiscal de 60% sur les bénéfices distribués par les OPCI à leurs actionnaires ayant le statut de personnes morales.

