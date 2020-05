Côte d’Ivoire : les travaux de construction de la centrale hydroélectrique de Singrobo démarrent

(Agence Ecofin) - En Côte d’Ivoire, Themis Group a annoncé avoir lancé les travaux de construction de la centrale hydroélectrique de Singrobo d’une capacité de 44 MW. À son achèvement prévu pour 2023, la centrale fournira de l’énergie au réseau électrique national dans le cadre d’un contrat de rachat d’électricité de 35 ans signé avec la Société des énergies de Côte d’Ivoire (CI-ENERGIES).

L’exploitation de l’infrastructure permettra de fournir annuellement 217 GWh d’électricité aux industries, entreprises et ménages du pays. Elle évitera également l’émission de 124 000 tonnes de CO 2 par an et créera 500 emplois lors de la réalisation des travaux.

Le coût de sa mise en place a été estimé à 214 millions $. L’infrastructure financée par un consortium réunissant l’Africa Finance Corporation (AFC) et l’IHE Holding a été conçue pour minimiser l’impact sur l’environnement et sur la société. Elle est, en effet, conforme aux spécifications des standards de performance de la SFI et des garanties opérationnelles de la Banque africaine de développement.

Gwladys Johnson Akinocho

