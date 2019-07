Ouganda : le Royaume de Bunyoro Kitara s’oppose à la construction d’un barrage dans le parc de Murchison Falls

(Agence Ecofin) - En Ouganda, le Royaume de Bunyoro Kitara s’est opposé au projet du gouvernement de construire une centrale hydroélectrique dans le parc national de Murchison Falls. Dans une lettre adressée à l’Autorité de régulation de l’électricité (ERA), le Premier ministre du royaume, Andrew Byakutaga a affirmé que le parc est un paysage unique dont plusieurs des composants sont cruciaux à la résilience sociale et écologique du royaume et des districts voisins.

« Construire une centrale hydroélectrique le long du Nil dans le parc national de Murchison Falls interrompra les processus physico-chimiques et biologiques en cours dans le fleuve. Elle affectera les chutes d’eau ainsi que le régime de transfert des sédiments. Cela nuira à la faune et à la flore alentours et diminuera l’attrait touristique du site.», a affirmé le responsable dans sa lettre.

Des milliers de touristes visitent le parc chaque année. Il est le deuxième le plus visité du pays après le parc national de la reine Elisabeth. Il abrite également des sites sacrés qui sont utilisés par le royaume pour les cérémonies cultuelles et royales.

Julius Wandera, le porte-parole de l’ERA a affirmé que les commentaires de toutes les autres parties prenantes sont bienvenus. « Une revue technique de la demande est en cours et d’ici les deux prochaines semaines, nous statuerons probablement.», a affirmé le responsable. La Bonang Power and Energy a requis en avril dernier auprès de l’autorité de régulation, la permission de réaliser une étude de faisabilité de la construction d’un tel barrage.

Le Royaume de Bunyoro a rang de district dans l’organisation administrative de l’Ouganda.

Gwladys Johnson Akinocho