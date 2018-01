Zambie : la production d’hydroélectricité stimule l’approvisionnement énergétique national

(Agence Ecofin) - Selon David Mabumba (photo), le ministre zambien de l’énergie, le pays est en bonne voie pour transformer son déficit énergétique actuel en excédent, en raison des progrès substantiels réalisés dans la modernisation et l'installation de nouvelles centrales hydroélectriques et solaires. Une déclaration faite lundi, dans un entretien accordé au Times of Zambia.

Il a précisé que deux centrales hydroélectriques, à savoir Musonda et Lusiwasi, devaient être achevées cette année, et se félicite des progrès enregistrés dans d'autres projets en cours, tels que la centrale hydroélectrique de Kafue Gorge Lower. En effet, environ 99% de la production électrique du pays provient actuellement de l'hydroélectricité, principalement des deux centrales hydroélectriques les plus importantes, à savoir les barrages de Kariba et d'Itezhi-Tezhi.

Avec les efforts en cours dans le domaine du solaire, M. Mabumba s’est félicité de ce que le délestage électrique ait considérablement diminué, ces dernières années. En effet, le pays a lancé un vaste projet de construction d’une centrale solaire de 100 MW, première phase d’un projet de 600 MW, pour un coût total de 1,2 milliard de dollars.

Cependant, des efforts sont en cours pour favoriser une meilleure diversification des sources d’énergie du pays, notamment dans le solaire, souligne le responsable.