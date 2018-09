Gabon : le Fonds d’investissement stratégique et une firme chinoise s’associent dans un projet de centrale hydroélectrique

(Agence Ecofin) - Le Fonds gabonais d’investissements stratégiques (FGIS) et Tebian Electric Apparatus Stock Ltd (TBEA), une entreprise chinoise spécialisée dans les énergies éoliennes et solaires, investiront conjointement dans la construction d’une centrale hydroélectrique au Gabon.

Les montants qui seront apportés par chacune des deux parties n’ont pas été dévoilés. A la différence de plusieurs engagements chinois en Afrique, ca sera de l’investissement direct étranger et non le financement par la Chine d’une infrastructure construite au Gabon, via un endettement.

Rappelons que les travaux de construction de cette centrale avaient été engagés en 2010 et s’étaient interrompus trois années plus tard. Le Fonds gabonais d’investissement stratégique qui participe à ce projet est un organisme étatique mis en place en 2012 pour aider le pays à développer de nouveaux projets qui génèreront des revenus provenant des secteurs d’activités autres que le pétrole.

Chamberline Moko