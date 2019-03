3,61 millions de personnes meurent chaque année en raison des émissions causées par les combustibles fossiles

(Agence Ecofin) - Au total, 3,61 millions de personnes décèdent chaque année dans le monde à cause des émissions des énergies fossiles. C’est ce que révèle le rapport « Effets des combustibles fossiles, émissions anthropiques totales et élimination des risques pour la santé publique et le climat » de l’Académie nationale des sciences des Etats-Unis.

Le rapport publié, lundi, indique que les combustibles fossiles, y compris le charbon, le pétrole et le gaz naturel, sont responsables d'environ 78 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre et 76 % des émissions américaines.

Partout dans le monde, ces émissions favorisent la montée des taux de maladies cardiaques, pulmonaires et autres.

A l'échelle mondiale, les émissions liées aux combustibles fossiles sont responsables d'environ 65 % de la surmortalité et responsables de près de 70% du réchauffement climatique.

Pour les chercheurs, une diminution rapide des émissions de combustibles fossiles entraînerait une augmentation des précipitations dans les régions sujettes à la sécheresse et renforcerait la sécurité alimentaire.

« En réduisant conséquemment les émissions de combustibles fossiles, on augmenterait les précipitations de 10-70% dans les régions densément peuplées de l'Inde, de 10-30% dans le nord de la Chine, et de 10-40% en Amérique centrale, en Afrique de l'Ouest et dans le Sahel sujet à une forte sécheresse », a-t-on lu dans le document.

Depuis le début des années 70, cette dernière région souffre de pénuries alimentaires chroniques causées par la crise économique, la pauvreté, la désertification et les changements climatiques.

En outre, 1,94 million de décès prématurés supplémentaires sont attribuables à la pollution atmosphérique provenant d'autres sources, y compris la consommation d'énergie résidentielle et les activités agricoles.

Olivier de Souza