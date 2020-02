Soudan du Sud : le gouvernement a caché aux populations des déversements dangereux de pétrole (ONG)

(Agence Ecofin) - Au Soudan du Sud, l’ONG allemande Sign of Hope a révélé, dans un rapport que l’année dernière deux déversements massifs de pétrole ont eu lieu dans le nord du pays, à cause des défaillances d’un oléoduc qui transporte l’huile des champs de la région vers le Soudan. Le pipeline vieux de 21 ans est le principal du pays.

L’ONG a utilisé des images satellites pour détecter deux déversements majeurs de pétrole qui selon elle, pourraient être à la base de sévères dommages pour l’environnement et les populations. Elle a aussi exhorté les autorités à fermer la ligne pipelinière avant que celle-ci ne fasse plus de dégâts.

L’organisation accuse les autorités d’avoir caché les informations sur ces accidents aux populations.

En effet, le premier déversement a eu lieu en août dernier à environ 40 km au nord de la ville de Rubkona, dans le nord. Selon les précisions de l’ONG jusqu’à deux millions de litres de pétrole ont été déversés dans l’environnement et ont pollué l’eau potable.

À l’époque, l’ancien ministre du Pétrole, Awow Daniel Chuang, avait déclaré que seulement 2 000 barils s’étaient répandus. Sign of Hope soutient que cela ne peut être plausible étant donné que les images satellites montrent une propagation massive de l’huile dans toutes les directions.

Une deuxième fuite a été signalée en fin d’année et concerne quelque 25 000 barils de pétrole dans la même zone, 6,5 km plus loin. Celle-ci n’a pas été signalée non plus par les autorités qui tentent visiblement de ne pas effrayer les populations.

« Le principal oléoduc d’exportation du Soudan du Sud est délabré. C’est pourquoi il continue à subir des ruptures. Celles-ci, à leur tour, provoquent des déversements massifs de pétrole », indique le rapport.

Olivier de Souza