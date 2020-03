L'Algérie convertira au « Sirghaz » les voitures du secteur public afin de lutter contre la pollution

(Agence Ecofin) - L’Algérie se donne cinq ans pour réaliser une transition basée sur l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Pour concrétiser cette ambition, le président la République, Abdelmadjid Tebboune (photo), a ordonné la conversion au « Sirghaz » des voitures du secteur public. La mesure a été prise au cours du Conseil des ministres du 8 mars.

Le « Sirghaz » est le nom commercial du GPL carburant, un mélange de butane et de propane à des proportions normalisées, distribué en Algérie par Naftal depuis 1983. L’absence de plomb, de benzène et de soufre dans le « Sirghaz » en fait un carburant très peu polluant et économique.

Pour le chef d’État algérien, cette mesure participe « à la mise en place d’une politique d’efficacité énergétique stricte pour mettre fin au gaspillage et préserver en permanence les ressources énergétiques du pays, valoriser et renouveler les ressources d’hydrocarbure en vue de reconstituer les réserves déjà consommées ».

Il a également encouragé l’acquisition des voitures électriques. Pour le suivi de cette transition énergétique, Abdelmadjid Tebboune a annoncé la constitution prochaine « d'un Haut conseil de l’énergie composé des compétences nationales locales et de celles établies à l’étranger ».

Romuald Ngueyap

