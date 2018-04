L’huilier NOWA bénéficie d'un prêt de 4 milliards FCFA de la BIDC pour des usines de production en Côte d’Ivoire et au Togo

(Agence Ecofin) - La Banque d’investissement et de développement de la Cédéao (BIDC) s’engage à soutenir les ambitions de développement de l’Ivoirien spécialisé dans la production d’huile de palme Nada Oil West Africa (NOWA).

D'après Republic of Togo qui cite le PDG de la compagnie Ernest Dally Zabo, la Banque ouest-africaine vient d’accorder en faveur de cette dernière, un prêt de 4 milliards de Francs CFA. Cette enveloppe servira à développer des usines de production d'huile de palme brute et de palmistes en Côte d’Ivoire et au Togo.

Créée en 2016, NOWA, qui est basée à Bonoua dans le département du Grand-Bassam, est une société de droit ivoirien dotée d’un capital de 100 millions de francs FCFA.

Elle est spécialisée entre autres dans la production, le stockage, la commercialisation d'huile raffinée et de tous produits dérivés ou fabriqués, indique l’annonce légale de sa constitution.

Fiacre E. Kakpo