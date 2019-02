Bénin: l’ONG Partners for Development offre quatre centres communautaires aux producteurs d’ananas

(PARTNERS FOR DEVELOPMENT) - Le 26 février dernier, l’organisation non-gouvernementale Partners for Development a inauguré quatre centres communautaires (Community-based Centers) au Bénin. Ces infrastructures sont destinées aux producteurs d’ananas des communes d’Allada, Tori-Bossito et Zè réunis au sein du Réseau des producteurs d’ananas du Bénin (RéPAB), de l’association nationale des exportateurs d’ananas du Bénin (ANEAB) et de l’initiative pour la relance de l’ananas (IRA). D’un coût total d’environ 100 millions de francs CFA, ces centres communautaires se composent chacun d’un magasin de stockage d’engrais d’une capacité de 400 tonnes et d’une salle de formation pouvant contenir 50 personnes et d’un module de toilettes à deux latrines.

Réalisées dans le cadre du projet Pineapple Processing for export (Pinex), ces infrastructures ont pour but d’améliorer la productivité de l’ananas béninois en réunissant en un même lieu la formation nécéssaire aux producteurs et des engrais de qualité. Pour Cynthia Taha directrice de PfD Bénin “Le community-based center a deux vocations. La première […] est l’acquisition de connaissances techniques pour améliorer la productivité de l’ananas. La formation sur les pratiques culturales peut se faire avec techniciens mais aussi lors des échanges entre producteurs. […] En plus des formations et des réunions d’acquisition de connaissance, le community-based center est aussi un lieu d’acquisition des intrants agricoles nécessaires à la production des ananas de qualité”.

Présent à la cérémonie d’inauguration qui se déroulait à Allada, le ministre béninois de l’agriculture et de la pêche, Gaston Dossouhoui, a salué cette initiative de Partners for Development qui s’inscrit dans la vision du gouvernement pour la filière ananas. Ainsi, a-t-il expliqué, l’exécutif vise à faire passer la production du fruit de 400 000 tonnes actuellement à 600 000 tonnes à l’horizon 2021. “Au jour d’aujourd’hui où nous produisons 400 000 tonnes, nous tenons à aller, à l’horizon 2021 à 600 000 tonnes. Alors que nous transformons actuellement 10 à 15% de la production, nous tenons à porter cette part à 20 ou 30%. En matière d’exportations, nous devons diversifier nos destinations en saisissant les opportunités du marché régional et international” affirme-t-il. Pour y parvenir, il entend faciliter l’accès des producteurs aux engrais et aux conseils agricoles.

Pour sa part, Dalle Miller Hill, membre du conseil d’administration de PfD s’est adressée aux associations bénéficiaires. “Je souhaite une longue utilisation des bâtiments qui vous sont offerts par Pinex ce-jour. Faites un bon usage de ces bâtiments et assurez leur maintenance et ils vous serviront longtemps.” a-t-elle déclaré.

Pour Partners for Development, il s’agit de ne pas s’arrêter en si bon chemin et de relever les autres défis de l’ananas béninois que sont entre autres l’insuffisance de rejets de qualité, les équipements de production archaïque ou encore l’absence de certification aux normes d’hygiène.

L’ananas, qui représente le troisième contributeur au produit intérieur brut (PIB) agricole du pays, (4,3%), participe au PIB du Bénin à hauteur de 1,2%.

A propos de Partners for Development

Partners for Development (PfD) est une ONG américaine basée à Washington qui vient en aide aux communautés défavorisées des pays en voie de développement. Elle est active dans le développement agricole, la santé publique et l’assainissement de base, la microfinance ou encore l’éducation. En Afrique PfD a mené des actions au Rwanda, en Somalie, au Libéria et en Tanzanie. Elle est actuellement installée au Nigéria, et, depuis 2012, au Bénin. Dans ce pays, elle met en oeuvre avec le soutien du département américain à l’agriculture (USDA), le projet Pineapple Processing for export (Pinex), en faveur de la transformation et de l’exportation de l’ananas.

A propos de PINEX

Initié par Partners for Development et financé par l’USDA, le projet PINEX vise à améliorer la productivité, la transformation et la commercialisation de l’ananas au Bénin. Doté d’un financement de 10,26 millions USD, il s’étend sur une période de quatre ans (2016 - 2020), il est mis en oeuvre dans les départements de l’Atlantique et du Littoral. Il concerne 4000 producteurs, 60 entreprises de transformation et 13 compagnies exportatrices d’ananas.