Le Mozambique injecte 44 millions $ dans la production et la transformation de légumes

(Agence Ecofin) - Le gouvernement mozambicain, appuyé par la Banque africaine de Développement (BAD), a levé 44 millions de dollars, en faveur du secteur horticole. Le financement est destiné à booster la production et la transformation de légumes, dans le système d'irrigation du Bas-Limpopo, province de Gaza.

Selon Macauhub qui rapporte une déclaration du président du conseil d'administration de Regadio de Baixo Limpopo, Armando Ussivane, l'investissement est en ligne avec le projet d'irrigation et de résilience aux changements climatiques (BLICRP), qui vise à stimuler et à promouvoir la production et le stockage de légumes dans cette province.

Dans le cadre du projet, une unité de transformation est en cours de construction. Avec une capacité de 20 à 25 tonnes de légumes par jour, elle s’étendra sur 2 114 m², dont 400 m² serviront de bureaux et d'entrepôts.

Le gouvernement a également l'intention d'assurer le fonctionnement du système d'irrigation, la gestion des infrastructures hydrauliques, des terres et de l'eau pour assurer une production tout au long de l'année.

Notons qu’en 2016, le pays a produit 754 287 tonnes de légumes.