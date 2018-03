Mozambique: Battery Minerals peut exploiter le graphite de Montepuez

(Agence Ecofin) - Le gouvernement mozambicain a octroyé à Battery Minerals une licence d’exploitation minière pour son projet de graphite Montepuez, a déclaré la compagnie, ce lundi.

« C'est une étape importante pour l'entreprise, car cela signifie que nous avons les approbations pour les étapes 1 et 2 de notre projet de graphite Montepuez et pour la production d'au moins 100 000 tonnes par an de concentré de graphite », commente le DG, David Flanagan (photo).

La compagnie prévoit désormais d’accélérer la construction de la mine afin de rejoindre assez vite le « rang des producteurs ». La mise en service de la mine est prévue pour, au plus tard, la fin de l’année et Battery Minerals compte exporter, dès le premier trimestre 2019, annuellement entre 45 000 et 50 000 tonnes de graphite au cours de la phase initiale. La production augmentera plus tard à 100 000 tonnes de concentré de graphite.

