Madagascar : Black Earth lance les essais d’extraction minière au projet de graphite Maniry

(Agence Ecofin) - La compagnie listée sur ASX Black Earth Minerals a annoncé mercredi le démarrage des essais d’extraction minière à son projet de graphite Maniry, à Madagascar. Les activités d’excavation et d’extraction seront terminées d’ici fin novembre et un échantillon en vrac de plus de 60 tonnes sera acheminé en Chine pour analyse début janvier 2020.

Selon le DG Tom Revy, c’est une nouvelle étape importante que franchit la compagnie dans son parcours pour passer au statut de producteur de graphite. L’objectif de l’analyse des échantillons sera de fournir à la compagnie des renseignements et données en vue du développement futur.

« Black Earth continue de prendre des mesures cohérentes en vue de formaliser les accords de prélèvement contraignants et de terminer l’étude de faisabilité bancable », a-t-il déclaré.

Le développement proposé pour le projet Maniry se déroulera en deux phases avec une durée de vie de 10 ans. La première phase devrait produire environ 30 000 t/a de graphite au cours des trois premières années d’exploitation, tandis que la seconde portera le volume à 60 000 t/a dès la quatrième année.

Louis-Nino Kansoun

