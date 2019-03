Tanzanie : Walkabout cherche des acheteurs pour le graphite de Lindi  

(Agence Ecofin) - Walkabout Resources prévoit de conclure des accords de prélèvement pour la future production de graphite de son projet Lindi, avant la fin du 2e trimestre 2019.

Selon son DG, Trevor Benson (photo), la compagnie a déjà conclu un certain nombre d’accords de vente non contraignants avec des partenaires potentiels en Chine et en Allemagne. Elle travaille actuellement à les convertir en accords contraignants et à examiner les intérêts identifiés au Japon.

«Nous avons besoin d’avoir une ligne de mire en ce qui concerne le prélèvement afin d’obtenir du financement.», a déclaré M. Benson à la conférence de Paydirt Battery Minerals, dans des propos rapportés par Mining Weekly.

Selon une étude de faisabilité définitive récemment mise à jour, le projet Lindi devrait générer des revenus de 1,4 milliard $ sur toute sa durée de vie de 24 ans. Il devrait produire annuellement, 40 000 tonnes de graphite.

