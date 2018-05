Mozambique : Triton signe un deuxième accord contraignant de livraison de graphite pour Ancuabe

(Agence Ecofin) - Triton Minerals a annoncé mardi, qu’elle a conclu avec la société chinoise Chengyang, un accord contraignant pour lui fournir une partie du concentré de graphite qui sera produit à sa mine Ancuabe, au Mozambique. C’est la deuxième transaction du genre qu’elle conclut pour le projet, après celle précédemment signée avec Tianshengda, un autre chinois.

Selon les termes convenus, Triton livrera jusqu’à 16 000 tonnes/an de concentré de graphite, pendant au moins cinq ans (renouvelable). Le volume minimal à livrer est de 10 000 tonnes/an, et le prix de vente sera déterminé par les prix en vigueur sur le marché chinois.

La compagnie a indiqué dans un communiqué qu’elle a désormais garanti, grâce aux deux accords contraignants signés, la vente de plus de 50% (32 000 tonnes) de la future production annuelle d’Ancuabe.

«Signer des accords contraignants pour plus de 50% de la production annuelle prévue avec des producteurs de graphite expérimentés que sont Chengyang et Tianshengda, démontre le succès de la stratégie de commercialisation de Triton et la demande de graphite de grande pureté sur le marché chinois.», commente le DG, Peter Canterbury.

Une fois en production (mi-2019), la mine Ancuabe devrait livrer annuellement 60 000 tonnes de concentré de graphite sur une durée de vie de 27 ans.

