Tanzanie : Kibaran cherche du financement en provenance d’Allemagne pour son projet Epanko

(Agence Ecofin) - La compagnie minière Kibaran Resources a conclu un accord avec la banque allemande KfW IPEX-Bank pour financer le développement du projet de graphite Epanko, en Tanzanie. Selon les termes de l’accord conclu après des négociations de 18 mois, KfW IPEX-Bank arrangera un financement par prêt pour le projet.

Kibaran a déclaré lundi, que le projet est prêt pour le développement. Elle y a déjà investi à ce jour, plus 35 millions de dollars australiens. Ces fonds ont notamment été utilisés pour réaliser une étude de faisabilité bancable, négocier des accords de prélèvement avec des firmes allemande et japonaise. La société dispose également d’un permis d’exploitation et d’une autorisation environnementale.

Selon Kibaran Resources, le projet Epanko pourrait apporter 850 millions de dollars en contributions financières directes à l'économie tanzanienne au cours des 20 premières années d'exploitation. Le projet devrait employer 300 Tanzaniens et créer jusqu'à 4 500 emplois indirects grâce à la fourniture de biens et services locaux.

