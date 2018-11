Le Maroc bientôt doté d’un plan de transformation numérique de son administration publique

(Agence Ecofin) - Le ministère délégué auprès du chef du gouvernement chargé de la Réforme de l'administration et de la Fonction publique prépare actuellement un plan directeur de transformation digitale de l’administration publique du Maroc. C’est Ahmed Laamoumri, le secrétaire général du ministère, représentant le ministre Mohamed Benabdelkader (photo) qui l’a dévoilé lors de l’ouverture de la 17 ème édition du Salon des technologies de l'information (Med-IT), tenue du 27 et 28 novembre à Skhirat.

Le plan directeur énoncera les objectifs et les actions technologiques à mettre en oeuvre au sein d’un chronogramme précis pour améliorer les performances des administrations publiques. Mohamed Benabdelkader, par la voix d’Ahmed Laamoumri, a annoncé dans le cadre de la transformation digitale de l’administration publique, l'élaboration d'un système d'information intégré de gestion des ressources humaines (SIRH) qui sera généralisé de façon progressive aux administrations publiques. Il a également annoncé un projet de loi sur l'administration numérique qui fixera le régime applicable aux échanges numériques entre les administrations d'une part, et entre les usagers et l'administration d'autre part.

La transformation digitale de l’administration publique marocaine cadre avec les ambitions du pays de faire des TIC, un moteur de sa croissance économique et de la bonne gouvernance, tel que prescrit dans le plan Maroc Digital 2020.