Maroc : 20 ans de règne de Mohammed VI en 10 chiffres clés

(Agence Ecofin) - Le royaume chérifien célèbre – de manière modeste- vingt ans de règne de son souverain, Mohammed VI, arrivé sur le trône en juillet 1999 suite au décès de son père, Hassan II.

En deux décennies, le pays s’est profondément transformé, enregistrant de nombreux succès sur le plan économique, mais doit également surmonter plusieurs défis sociaux.

Revue de détail des dix chiffres clés du Maroc de 2019.

36 millions. C’est le nombre d’habitants du Royaume Chérifien en cette année 2019, selon les statistiques les plus fiables, auxquels il faut ajouter une diaspora marocaine estimée à près de 4,5 millions. Le Maroc est l’un des pays à avoir connu la transition démographique la plus rapide au monde, passant de 5,5 enfants par femme à 2,5 en moyenne de 1982 à 2004. Le pays dispose d’un dividende démographique substantiel avec près d’un quart de la population ayant moins de 14 ans.

4,5%, ou la croissance moyenne enregistrée par le Maroc entre 1999 et 2019, ce qui place le pays dans le peloton de tête de sa région et en fait l’une des nations ayant enregistré la progression économique la plus rapide en Afrique. Toutefois, cette croissance rapide n’a pas permis d’éradiquer les inégalités entre les riches et les pauvres et les régions du Royaume.

9,4% est le taux de chômage enregistré en 2016, avec une légère progression à la hausse depuis. En vingt ans, le Maroc a réduit son taux de chômage de plus de 50%, mais la situation des jeunes et les inégalités entre pôles urbains et zones rurales restent à des niveaux importants.

1831 est le nombre de kilomètres du réseau autoroutier marocain, dont 90% a été réalisé dans la période 1999-2019, ce qui en fait l’un des plus denses du continent africain, derrière l’Afrique du sud et l’Algérie.

19 est le nombre d’aéroports internationaux au Maroc, dont le « Hub » de Casablanca qui reçoit plus de 10 millions de passagers par an. Totalement alimenté par un parc éolien de 10MW, cet aéroport est le quatrième d’Afrique par sa capacité.

580 MW. C’est la capacité à terme de la station solaire Noor de Ouarzazate, ce qui en fera l’une des plus grandes au monde avec l’américaine Solar Star. Le champ Noor I est constitué de 480 hectares de miroirs courbes produisant 160MW d’énergie.

2h10. C’est le temps que met désormais le trajet entre Tanger, à l’extrême nord du pays, et Casablanca, la capitale économique du Royaume chérifien, si l’on emprunte le « Boraq », le train à grande vitesse marocain, mis en service début 2019. Le TGV marocain, dont le nom signifie « cheval ailé », est également le premier d’Afrique et le moins cher du monde.

1 million. C’est le nombre de véhicule « made in Morocco » que devrait produire le Royaume par an en 2022, suite à la mise en service des usines Renault, PSA, et BYD (Chine). En moins de vingt ans, le Maroc est devenu une destination importante dans la chaîne de valeur automobile régionale.

10 millions. C’est le nombre de touristes qui visitent le pays chaque année, avec l’installation progressive d’une destination phare qui est la ville rouge de Marrakech, qui compte pour près d’un tiers des arrivées.

60. C’est le classement du pays dans le « Doing Business » de la Banque mondiale, référence en matière de compétitivité. De 2012 à 2019, le pays a gagné 37 places, se rapprochant de son objectif affiché d’entrer dans le top 50 mondial.