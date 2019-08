Croissance démographique: le Niger se dote d'une politique nationale pour maîtriser l'augmentation de sa population

(Agence Ecofin) - Le Niger, vient de se doter d’une politique nationale visant à maîtriser sa croissance démographique. C’est ce que rapporte l’agence de presse Xinhua, citant des sources officielles.

La Politique nationale de population (PNP) a été adoptée la semaine dernière en Conseil des ministres. Elle vise à contrôler les « leviers de la croissance démographique au Niger à travers la promotion de la parenté responsable au sein de la population ».

La nouvelle politique intervient alors que le Niger, qui détient le plus fort taux de natalité au monde, est souvent cité en figure de proue d’une croissance démographique africaine exponentielle. D’après de nombreux observateurs, cette croissance pourrait être un frein au développement du pays et du continent, si elle n’est pas maîtrisée afin de créer un dividende démographique issu d’un équilibre entre le développement économique et l’augmentation de la population.

Le nouveau programme vise donc à faciliter « la capture du dividende démographique, en agissant sur l'accélération de la transition démographique, le développement humain et l'emploi ». Pour rappel, le taux de croissance démographique du Niger, frôle les 4%, ce qui se traduit par une forte demande en matière d’éducation et de santé notamment.

Moutiou Adjibi Nourou