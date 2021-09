14ème Rencontre Europe - Afrique de l'Institut Aspen France : vers un business model africain

(INSTITUT ASPEN) - La 14e édition de la Rencontre Europe-Afrique organisée par l’Institut Aspen France se tiendra du 25 au 27 novembre 2021 au Centre des Pensières de la Fondation Mérieux à Annecy sous le thème « Agenda 2063 : à la recherche d’un business model africain », en présence de dirigeants et d’experts européens et africains de haut niveau. La Banque mondiale sera partenaire officiel de cette rencontre.

Organisée depuis 1994 et présidée par Pascal LAMY, ancien directeur général de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), la Rencontre Europe-Afrique réunit tous les deux ans des personnalités européennes et africaines de premier plan, autour de problématiques qui ont trait au développement et à la relation entre l’Afrique et l’Europe.

Cette année, six sessions thématiques seront organisées autour d’une cinquantaine de participants : chefs d’entreprise, bailleurs de fonds institutionnels, économistes ou dirigeants européens et africains, parmi lesquels Franck RIESTER, ministre délégué chargé du Commerce extérieur et de l’attractivité, Serge EKUE, président de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD) , Jean-Claude BROU, président de la Commission de la Cédéao, Lionel ZINSOU, ancien Premier Ministre du Bénin et Managing Partner de Southbridge Group, ou encore Giulio TREMONTI, ancien vice-Premier Ministre italien et Rama YADE ancienne secrétaire d’État française chargée des Affaires étrangères et des Droits de l’Homme et actuelle directrice Afrique de l’Atlantic Council.

L’Union européenne est le premier partenaire du continent africain en termes d’échanges commerciaux, d’investissements, d’aide publique au développement, d’aide humanitaire et de sécurité mais d’autres partenaires tels que la Chine, la Russie ou les États-Unis, sans oublier l’Inde et la Turquie contribuent également à l’accélération de la mise en œuvre de l’Agenda 2063 visant à créer une Afrique transformée et prospère. Il paraît ainsi nécessaire de renforcer ces partenariats mutuellement bénéfiques.

Le programme complet de la 14e Rencontre Europe-Afrique sera prochainement dévoilé dans son intégralité. Les premières informations sont disponibles ici.

À propos de l’Institut Aspen France

Association à but non lucratif, organisme non partisan et indépendant, l’Institut Aspen France est un centre international d’échanges et de réflexion pour décideurs, experts et leaders français et étrangers de toutes générations, appartenant à des univers culturels et professionnels diversifiés. Au travers notamment de rencontres, de travaux internationaux et de programmes de formation, son objectif est de favoriser une meilleure compréhension mutuelle et d’organiser un dialogue dans un esprit ouvert et non partisan entre les citoyens, la société civile et les dirigeants, d’anticiper sur les grandes transformations qui affectent le monde et de formuler des propositions qui renforcent l’expression des valeurs humanistes. L’Institut Aspen France s’inspire de la méthodologie d’échanges établie par The Aspen Institute aux États-Unis. A ces fins, l’Institut Aspen France s’inscrit dans un réseau international et œuvre en liaison avec les autres Instituts Aspen établis dans le monde.