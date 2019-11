Franc CFA : la CEMAC attachée à la stabilité de sa monnaie, mais ouverte à faire évoluer les accords de coopération monétaire

(Agence Ecofin) - Les chefs d'Etats de la CEMAC, ont affiché leur attachement à une monnaie stable, au terme de la rencontre à huis clos qu'ils ont eue ce 22 novembre 2019, à l'occasion d'un sommet extraordinaire à Yaoundé, la capitale camerounaise. Un choix qui n'est pas pour surprendre car, dans son discours d'ouverture, Paul Biya, l'hôte de l’évènement, a indiqué qu'un ajustement monétaire n'était pas à l'ordre du jour, au regard de l'amélioration de la position extérieure, en termes de mois d'importations.

Par contre, les dirigeants de la sous-région ont ouvert la voie à de « possibles évolutions », quant à la gestion de la politique monétaire, mais aussi quant à la coopération monétaire. Une fois de plus, la BEAC s'est vu confier la mission de travailler sur ces deux leviers et de faire des propositions dans les meilleurs délais. Pour ce qui est de la politique monétaire, la BEAC est déjà sur ce chantier et devrait produire un rapport sur cette question assez rapidement.

Il s'agit notamment des actions visant à renforcer la stabilité du secteur bancaire, mais aussi de la gestion du refinancement des titres émis par les entreprises non financières du secteur privé. La nouveauté, par contre, c'est que la CEMAC s'est dite ouverte à entamer des discussions en vue de faire évoluer les accords de coopération monétaire qui lient la sous-région à la monnaie européenne et la France. Sur ce dernier point, difficile de savoir quels ont été les points d'arbitrage entre les présidents de la CEMAC.

Sur les autres dossiers, la CEMAC semble vouloir apporter une dose de réalisme dans l'atteinte des objectifs de consolidation budgétaire, et il ne serait pas exclu que des pays dont les programmes économiques avec le FMI sont arrivés à terme, puissent procéder à des renouvellements. Ces résolutions interviennent, il faut le rappeler, dans un contexte d'incertitude sur l'économie mondiale, et de prévisions de croissance assez faible pour la CEMAC, en dessous de 2%.

Idriss Linge