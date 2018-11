Ģraça Machel appelle à une meilleure représentativité des femmes dans les milieux d’affaires et dans la vie économique en Afrique

(Agence Ecofin) - Graça Machel (photo), porte-flambeau des droits de la femme et des enfants en Afrique, a appelé les femmes à se réinsérer dans le milieu social. La lutte contre les inégalités des sexes, la scolarisation des jeunes filles et un appel à une meilleure représentativité des femmes dans les milieux d’affaires et dans la vie économique, étaient au centre de son intervention à la 22e conférence des présidents éminents de l’Institut africain de développement, tenue à l’auditorium Babacar N’diaye, à Abidjan, le vendredi 16 novembre 2018.

Autour du thème «Éduquer les filles, autonomiser les femmes et renforcer l'esprit d'entreprise chez les femmes en Afrique», Graça Machel a expliqué que «la transformation socio-économique de l’Afrique ne se concrétisera que si nous abordons de manière agressive les problèmes propres à chaque sexe, donnons la priorité à l’égalité des sexes et à la participation des femmes, et que nous affirmons fermement les femmes aux postes de direction à tous les niveaux de la société ».

Selon Ģraça Machel, les femmes africaines doivent être aux commandes du discours national, et aussi au centre des économies en Afrique. Ajoutant par la même occasion qu’il reste 45 ans pour atteindre les objectifs fixés dans l'Agenda 2063. « Dans ces 45 années, toute une génération de jeunes filles se développera et deviendra une citoyenne active dont le potentiel doit être exploité. Pour que nous puissions atteindre les objectifs de notre développement d'ici 2063.», a-t-elle précisé. Tout en invitant à investir pleinement dans l'optimisation de l'autre moitié du continent, trop longtemps négligée, qui est la femme africaine.

Ģraça Machel a par ailleurs, prôné les bienfaits de l’éducation, en particulier l’éducation des jeunes filles en ces termes : « investir dans l’éducation dès la petite enfance a un effet durable sur la survie, le développement, la protection et la participation active des enfants aux activités sociales, économiques et politiques[…]l’éducation, en particulier pour les filles, est un catalyseur permettant de réduire le nombre de décès d’enfants et de mères et de sortir de la pauvreté»., a-t-elle renchéri.

Poursuivant, le porte-flambeau des droits de la femme et des enfants en Afrique, a signifié que l’Afrique dans son ensemble, n’a pas mis en place de système de développement de la petite enfance. En précisant que les estimations de la Banque mondiale dressent un tableau alarmant des investissements dans ce domaine en Afrique subsaharienne. «Les pays de la région consacrent à peine 2% des budgets de l'éducation aux programmes d'éducation préscolaire et de développement de la petite enfance. Ce petit pourcentage est engagé face à des preuves accablantes selon lesquelles, un dollar supplémentaire investi dans des programmes de qualité pour la petite enfance rapporterait entre 6 et 17 dollars.», s’est-elle indignée.