Côte d’Ivoire : le foncier au cœur d’une formation à l’intention des jeunes

(Agence Ecofin) - Après la fondation Friedrich Ebert et le Réseau ivoirien des leaders (RIL) en novembre 2017, c’est au tour du Program for young politicians in Africa (PYPA) et de la fondation Friedrich Naumann, d’organiser à l’intention de la jeunesse ivoirienne, une formation sur la problématique foncière. Placée sous le thème « Comment réinventer le foncier en Côte d’Ivoire ? », la conférence débat s’est tenue le 11 janvier 2018, à Abidjan.

« D’entrée de jeu, M. Nahounou Jenny, représentant de la Directrice de programme de la fondation Friedrich Naumann, a planté le décor en soulignant l’importance de la thématique du foncier rural pour la formation de l’élite politique de demain. Il a indiqué que le droit de propriété s’avère une condition de la liberté individuelle et des droits de l’individu», rapporte notamment Abidjan.net.

Selon les panélistes ayant animé la rencontre, dans un pays où seulement 4% des terres sont immatriculées, l’information de la population, et particulièrement des jeunes, s’avère capitale. « Il faut que les jeunes soient informés et se forment sur le volet coutumier et moderne (lois et textes d’application). On doit lutter pour que les jeunes soient présents dans les comités villageois de gestion », a souligné Mme Boussou Nancy-Ellen, juriste spécialiste du foncier.