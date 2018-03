L’OCDE revoit à la hausse ses prévisions pour la croissance de l’économie mondiale, en 2018 et 2019

(Agence Ecofin) - L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) vient de revoir à la hausse ses prévisions de croissance pour l’économie mondiale de 0,2 point de pourcentage pour 2018 et de 0,3 point pour 2019, à 3,9% durant ces deux années.

La reprise de l’économie mondiale, qui a enregistré sa plus solide performance depuis six ans, en 2017, à 3,7 %, devrait ainsi se poursuivre grâce notamment à un commerce mondial robuste, des baisses d'impôts aux Etats-Unis, une reprise de l’investissement et des politiques monétaires et fiscales accommodantes dans la zone euro.

L’OCDE a cependant fait remarquer que plusieurs risques pèsent sur les perspectives de croissance de l’économie mondiale. La montée du protectionnisme arrive en tête de ces risques. « Le protectionnisme est un vrai danger qui pourrait affecter négativement la confiance, l’investissement et les emplois », souligne l’organisation, indiquant que les droits de douane instaurés par le président américain Donald Trump sur l’acier et l’aluminium ont ravivé les craintes d’une guerre commerciale.

L’OCDE estime aussi que l’endettement excessif de nombreux Etats les rend financièrement vulnérables alors que la normalisation des politiques monétaires pourrait engendrer une volatilité accrue des taux de change et des flux de capitaux, notamment dans les pays émergents.

Par ailleurs, la baisse tendancielle de la démographie pourrait ternir les perspectives de croissance à moyen terme.

