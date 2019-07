Le Tchad fait le point sur son secteur des télécommunications, 20 ans après sa restructuration

(Agence Ecofin) - Le premier forum numérique baptisé « Tchad-numérique » s’est ouvert le 11 juillet 2019 sous le thème : « 20 après la restructuration des secteurs des postes et des télécommunications : bilan, défis et perspectives ». Au cours de cette rencontre, le ministre des Postes, des nouvelles technologies de l’information et de la communication, Idriss Saleh Bachar (photo), a déclaré que « des progrès remarquables ont été faits pour réduire la fracture numérique du Tchad et arriver conséquemment à la nouvelle société de télécommunications ».

Grâce à la restructuration du secteur tchadien des télécommunications par la loi du 17 août 1998, qui a permis la libéralisation du marché, deux grands opérateurs privés de téléphonie mobile cellulaire, ainsi que 18 fournisseurs d’accès internet (FAI) ont lancé leurs activités dans le pays. Entre 2014 et 2015, neuf lois relatives au secteur des postes et des communications électroniques ont été adoptées.

Le gouvernement a également mis en œuvre un programme de réalisation de centres communautaires multimédia dans les 23 provinces du pays, et dont les trois premiers ont déjà été réalisés à Mongo, Abéché et Amdjarass ; octroyé les licences 3G et 4G aux opérateurs pour le développement des services numériques à haut débit ; mis en place l’Observatoire du marché des télécommunications ; inauguré la fibre optique, segment Komé – N’Djamena, sur une longueur de 930 km.

Grâce à toutes ces réalisations, le secteur télécoms tchadien a enregistré une croissance du taux de pénétration de la téléphonie mobile qui est désormais de 48%. Cependant, l’accès à Internet, socle de la transformation numérique pour lequel l’Etat a tant investi, au cours de nombreuses années, est aujourd’hui perturbé, et ce depuis plus d’un an.