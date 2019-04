Tunisie: la ministre de la Santé annonce 23,6 millions € pour la modernisation du système informatique des hôpitaux

(Agence Ecofin) - La ministre de la santé par intérim, Sonia Ben Cheikh (photo), a annoncé la semaine dernière un investissement de 80 millions de dinars tunisiens (23 652 080 euros) pour la modernisation du système informatique des hôpitaux tunisiens.

Cette opération qui permettra, entre autres, la numérisation du dossier médical dans les établissements hospitaliers publics, un meilleur suivi des patients et une meilleure gestion des laboratoires, contribuera à l’avènement de la télémédecine dont la première phase est annoncée pour ce mois d’avril 2019. L’hôpital de la Rabta, les hôpitaux régionaux de Jendouba et de Tozeur, le Centre de traumatologie et des grands brûlés de Ben Arous et l’hôpital Habib Thameur ont été choisis comme premiers sites d’implémentation.

Selon la ministre, « le système de prise de rendez-vous à distance sera opérationnel au cours du mois d’avril, dans 12 hôpitaux publics, et s’étendra à tous les hôpitaux à partir de juillet 2019 ». 600 centres de santé de base bénéficieront également de l’infrastructure informatique au cours de l’année 2019 afin qu’ils puissent également proposer des services par télémédecine.

Au cours de la période 2020-2021, 15 millions de dinars tunisiens supplémentaires (4 434 765 euros) seront investis pour doter toutes les structures sanitaires du pays en infrastructure informatique qui rendra possible la télémédecine et rapprochera davantage les services de santé des populations.

Toutes ces ambitions du ministère de la Santé, le site d’information webmanagercenter.com indique qu’elles ont été dévoilées lors de la journée d’étude sur la gouvernance du secteur de la santé, organisée le 02 avril 2019 par l’Instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC), en partenariat avec l’Union des magistrats de la Cour des comptes, avec l’appui de la fondation Hanns Seidel Stiftung.